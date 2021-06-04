Глава Минтруда не исключил возможности сделать 31 декабря выходным на постоянной основе

Министерство труда и социальной защиты рассматривает возможность сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе. Об этом на ПМЭФ-2021 заявил глава ведомства Антон Котяков.

«Мы обязательно посмотрим, это нам еще нужно рассмотреть», - сказал он журналистам.

В прошлом году Владимир Путин призвал глав регионов России сделать 31 декабря выходным днем. Президент отметил, что работа в этот день «очень своеобразная». Глава государства заявил, что данное решение нельзя принять на федеральном уровне - полномочия имеются только у субъектов РФ. В результате все регионы России выполнили поручение президента.