Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Тройка сильнейших: в Пензенской области завершился четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник»

Анатолий Бородкин
Олеся Степакова
08:23 04.06.2021
По итогам четырех этапов конкурса, которые прошли с 27 мая по 3 июня, на первом месте находится команда ЦВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На полигоне Константиновна в Пензенской области завершился четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник». По итогам состязаний первое место в «Оружейном биатлоне» заняла команда хозяев соревнований. На втором месте команда ВДВ. Впервые тройку сильнейших замкнула команда войск Национальной гвардии. По условиям конкурса командам нужно осуществить полную разборку и сборку гранатомета, пулемета, автомата и пистолета, а также провести из них боевые стрельбы на точность. За каждый упавший элемент, или непопадание по цели участники получали штрафное время.

Также 4 июня на полигоне Константиновна состоится комплексная эстафета ремонтных взводов.  За право представить Россию на международном этапе в Иране борются 8 команд, которые представляют 5 военных округов, Пензенский артиллерийский инженерный институт, Воздушно-десантные войска и Росгвардия.  Военнослужащим предстоит на время осуществить разборку и сборку гаубицы Д-30, зенитной установки ЗУ-23, реактивной системы залпового огня «Град», гранатомета, пулеметы, автомата и пистолета. По итогам четырех этапов конкурса, которые прошли с 27 мая по 3 июня, на первом месте находится команда ЦВО. Второе место занимает команда Центрального военного округа. Замыкают тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск.

Под Саратовом состоялся Всеармейский этап конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021». Соревнования проходили на базе учебного комплекса филиала Военной академии МТО «Красное поле» в условиях непогоды. Несмотря на сильный дождь и ветер, повара приготовили полноценный обед по установленному меню, качество которого позже оценила комиссия. Соревнования в которых принимают участие более 90 лучших поваров, представляющих военные округа, виды и рода войск ВС РФ, завершатся 5 июня 2021 года.​

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:16 В стране и мире
В Киргизии заявили о возобновлении обострения на границе с Таджикистаном
05:31 В стране и мире
Глава Минтруда рассказал о продолжительности новогодних каникул в 2022 году
04:05 Армия
Видео
Плечом к плечу во льдах: как прошли совместные учения Северного флота РФ и ВМС Норвегии «Баренц-2021»
00:21 В стране и мире
Видео
Британский фотограф рассказал в ООН правду о конфликте на юго-востоке Украины
22:35 Спорт
Россия уступила Канаде в рамках четвертьфинала ЧМ по хоккею
Популярное
Россиян предупредили об изменении срока выплат пенсий в июне
СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян
Видео
Чайный сомелье объяснил, надо ли бояться напитка из пакетиков
Терапевт дала восемь советов страдающим от мигрени
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Видео
Диетолог рассказал о бесполезности бездрожжевого хлеба для сидящих на диете
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.