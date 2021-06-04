Тройка сильнейших: в Пензенской области завершился четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник»

На полигоне Константиновна в Пензенской области завершился четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник». По итогам состязаний первое место в «Оружейном биатлоне» заняла команда хозяев соревнований. На втором месте команда ВДВ. Впервые тройку сильнейших замкнула команда войск Национальной гвардии. По условиям конкурса командам нужно осуществить полную разборку и сборку гранатомета, пулемета, автомата и пистолета, а также провести из них боевые стрельбы на точность. За каждый упавший элемент, или непопадание по цели участники получали штрафное время.

Также 4 июня на полигоне Константиновна состоится комплексная эстафета ремонтных взводов. За право представить Россию на международном этапе в Иране борются 8 команд, которые представляют 5 военных округов, Пензенский артиллерийский инженерный институт, Воздушно-десантные войска и Росгвардия. Военнослужащим предстоит на время осуществить разборку и сборку гаубицы Д-30, зенитной установки ЗУ-23, реактивной системы залпового огня «Град», гранатомета, пулеметы, автомата и пистолета. По итогам четырех этапов конкурса, которые прошли с 27 мая по 3 июня, на первом месте находится команда ЦВО. Второе место занимает команда Центрального военного округа. Замыкают тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск.

Под Саратовом состоялся Всеармейский этап конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021». Соревнования проходили на базе учебного комплекса филиала Военной академии МТО «Красное поле» в условиях непогоды. Несмотря на сильный дождь и ветер, повара приготовили полноценный обед по установленному меню, качество которого позже оценила комиссия. Соревнования в которых принимают участие более 90 лучших поваров, представляющих военные округа, виды и рода войск ВС РФ, завершатся 5 июня 2021 года.​