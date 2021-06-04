Девять погибших: в Китае поезд протаранил людей на путях
На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.
© Фото: Miguel Candela globallookpress
В Китае пассажирский поезд насмерть сбил работников на железнодорожных путях. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Состав следовал из административного центра Синьцзян-Уйгурского автономного района – города Урумчи в Ханчжоу (провинция Чжэцзян).
Трагедия произошла на 401 километре железной дороги на территории уезда Цзиньчан в провинции Ганьсу.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли девять человек. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, причины и подробности случившегося выясняются.