СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян

Специальные службы США не смогли найти свидетельств, что атмосферные аномалии, которые обнаруживали в последние годы пилоты, связаны с инопланетной активностью. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

Выводы опубликованы в специальном докладе. Эксперты рассмотрели около 120 инцидентов, случившихся за последние 20 лет. При этом отмечается, что наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США. Таким образом была исключена возможность того, что пилоты наблюдали работу аппаратов, связанных с секретными правительственными программами.

Однако сотрудники администрации, ознакомившиеся с документом, не смогли прийти к окончательному выводу. По данным издания, доклад был назван «неопределенным» и правительство на его основе не может полностью исключить версию, согласно которой наблюдаемые явления все-таки имели инопланетное происхождение.

Ранее бывший лидер США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона есть фотографии так называемых «летающих тарелок». По словам политика, принцип их движения не поддается объяснению. Обама отметил, что когда он стал президентом страны в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у Штатов секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций.