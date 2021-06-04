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СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян

Иван Линдеманн
06:56 04.06.2021
Сотрудники администрации, ознакомившиеся с документом, не смогли прийти к окончательному выводу.
СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян
© Фото: pixabay
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Специальные службы США не смогли найти свидетельств, что атмосферные аномалии, которые обнаруживали в последние годы пилоты, связаны с инопланетной активностью. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

Выводы опубликованы в специальном докладе. Эксперты рассмотрели около 120 инцидентов, случившихся за последние 20 лет. При этом отмечается, что наблюдаемые феномены не имели отношения к технологиям США. Таким образом была исключена возможность того, что пилоты наблюдали работу аппаратов, связанных с секретными правительственными программами.

Однако сотрудники администрации, ознакомившиеся с документом, не смогли прийти к окончательному выводу. По данным издания, доклад был назван «неопределенным» и правительство на его основе не может полностью исключить версию, согласно которой наблюдаемые явления все-таки имели инопланетное происхождение.

Ранее бывший лидер США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона есть фотографии так называемых «летающих тарелок». По словам политика, принцип их движения не поддается объяснению. Обама отметил, что когда он стал президентом страны в 2008 году, то попытался узнать, есть ли у Штатов секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций.

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