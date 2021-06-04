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Сорок тысяч километров: отправившийся в кругосветку на самолете британец прилетел в Россию

Олеся Степакова
Дарья Сенникова
06:21 04.06.2021
Протяженность кругосветного маршрута, длинной с экватор, составляет больше 40 тысяч километров и займет полтора месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Екатеринбурге приземлился в аэропорту Кольцово приземлился Трэвис Ладлоу – британский подросток, совершающий свое первое кругосветный перелет. Он начал летать когда ему было 12 лет, и теперь у него новая цель – стать самым молодым пилотом самолета, который совершит кругосветный полет. Для восемнадцатилетнего Трэвиса это самый долгий перелет в его первом кругосветном путешествии – 7 часов за штурвалом. И он сразу столкнулся с препятствием: вчерашнему школьнику едва хватает топлива, чтобы приземлиться в Кольцово.

«Екатеринбург! Это был очень длинный полет, было очень весело, и я наслаждался этим в одиночку. Было мало топлива для того, чтобы продолжить путь», – рассказал пилот из Великобритании.

Россия для самого молодого пилота Великобритании – это романтика. Подготовка ко встрече с была основательной. Впереди его ждет Сахалин, после – Анадырь.

«Я прилетел в Россию, потому что это великая и очень красивая страна. У меня есть российская виза», – отметил он.

Родители, подруга и восемь тысяч подписчиков узнают о его приключениях из соцсетей – пилот ведет блог прямо из кабины самолета. В Россию он прилетел из Польши, до которой добирался через Нидерланды, а после Москвы – полетел в столицу Урала.

Облететь земной шар – мечта детства самого молодого пилота Великобритании, хотя его семья равнодушна к авивации. Ладлоу сравнивает себя с Матиасом Рустом, который в 1987 году прилетел в Москву на похожем самолете Cessna. В отличие от предшественника, англичанин надеется об упоминании в Книге рекордов Гиннесса, карьере летчика и грезит российскими истребителями. По его мнению, Су-35 – лучший. Пока он путешествует и его главная задача – быть готовым к любым приключениям.

«У меня тут много еды и рядом лежит моторное масло, чтобы можно было восполнить запасы в любой момент, а также снаряжение для выживания: спасательный жилет, теплая куртка для сибирских морозов – у меня с собой много вещей», – говорит Трэвис.

После путешествий по России, молодого пилота ждет Канада. Протяженность кругосветного маршрута, длинной с экватор, составляет больше 40 тысяч километров и займет полтора месяца.

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