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Стрельба и полоса препятствий: кадры подготовки кинологов ВВО к всеармейскому этапу конкурса «Верный друг»

Роман Захаров
05:09 04.06.2021
Для подготовки к соревнованию для участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, готовятся к всеармейскому этапу конкурса «Верный друг», который входит в программу Армейских международных игр «Арми-2021».

В ходе состязания кинологи вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог-биатлон», показать мастерство в стрельбе из автомата Калашникова на этапе «Меткий стрелок».

Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут «Дог биатлон-эстафету», в ходе которой  каждый участник пройдет участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 по мишени, с расстояния 50 метров.

Самыми зрелищными упражнениями конкурса являются преодоление трехсотметровой полосы препятствий.

Для подготовки к соревнованию для участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.

Стоит отметить, что команда ВВО два года подряд становилась лидерами всеармейского этапа конкурса.

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