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Чайный сомелье объяснил, надо ли бояться напитка из пакетиков

Ян Брацкий
05:42 04.06.2021
Эксперт заверил, что в отдельных случаях пакетированный чай даже лучше листового.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Чай в пакетиках почти ничем не отличается от листового и полностью безопасен для здоровья. С таким заявлением в беседе со «Звездой» выступил чайный сомелье Денис Шумаков.  

«В пакетиках содержится обычный чайный лист, если мы говорим о классическом чае, просто он мелко нарезан. С физической и химической точек зрения это одно и тоже вещество. Когда чай производят - лист крошится. В пакетики идет самая мелкая фракция. Она не хуже и не лучше. Если вам нужно быстрее заварить чай, то пакетик подойдет. Физически пигментам легче раствориться и уйти в настой, причем даже в холодной воде. Если вам нужно поароматнее - лучше крупные листы использовать. Никакой опасности пакетики, при правильном хранении, не представляют», - отметил Денис Шумаков.

Тоже самое касается ароматизированных и цветочных чаев. В последнее время на прилавках можно встретить десятки различны сортов, от привычного жасминового, до совсем экзотического.

«Есть фрукты, которые хорошо отдают вкус и аромат, а есть совсем высушенные, которые чисто декоративную функцию выполняют. Возьмем цветочный чай. Он пахнет жасмином и его цветочки есть в нем. Может быть ситуация, при которой этот чай абсолютно натурально ароматизирован, но те цветы, которые в нем содержатся, к этой ароматизации отношения не имеют. Он ароматизируется на этапе производства и цветочки потом отсеиваются. Потребителю необходимо видеть сушеные цветы, чтобы он успокоился», - добавил эксперт.

Чай - продукт абсолютно безопасный, заверил сомелье. Если пакетированный сорт приобретен в официальном магазине, то бояться нечего, уверяет он. Нарваться на опасную подделку очень сложно.

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