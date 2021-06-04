Российские миротворцы раздали 400 килограмм гумпомощи в населенном пункте Бадара Нагорного Карабаха

В населенном пункте Бадара Аскеранского района Нагорного Карабаха офицерами Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента была организована передача нуждающимся более 400 килограмм гуманитарной помощи, доставленной в Нагорный Карабах российскими общественными и благотворительными организациями. Многодетным семьям и вынужденным переселенцам, российскими миротворцами были переданы продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

«Сегодня у нас выдается вещевое имущество для детей, для взрослых продовольственные пайки в виде суповых наборов, также выдаются детские игрушки», - сообщил представитель центра гуманитарного реагирования Руслан Иванов.

Также в поселке был развернут полевой пункт для оказания квалифицированной медицинской помощи местным жителям.

«Помимо этого, с нами прибыл личный состав первого медицинского отряда специального назначения в составе трех врачей - а именно врач-хирург, врач-терапевт и врач-отоларингологами», - добавил он.

В ходе медицинского приема, врачами отряда специального назначения была оказана консультативная и квалифицированная медицинская помощь 73 жителям поселка.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе.