Правительство Сирии наладило работу продуктовых магазинов для малоимущих

В Сирии заработала сеть магазинов низких цен. Средний чек для покупателей здесь на 30-40 процентов меньше, чем в обычных торговых точках. В настоящее время в Латакии открыто 200 таких торговых пунктов. Правительство субсидирует их работу, а также следит за качеством продаваемых товаров.

В этих торговых центрах всегда много покупателей. Люди знают, что товары тут дешевле, чем во всех других магазинах города. В планах у владельцев сети организовать торговлю в каждом населенном пункте страны.

«Мы закупаем товары у больших заводов Сирии и перепродаем с небольшой наценкой. Образно говоря, какой-то продукт в магазине за углом стоит 3000 фунтов, а у нас 2500. Экономическая ситуация из-за войны, которая была в нашей стране, непростая. Людям необходимо помогать. Мы продаем товары со скидкой 30 процентов, чтобы малоимущим было проще. Многие вещи закупаем через государственные заводы: кефир, сметана, сыр. Фрукты, помидоры и огурцы мы получили из теплиц, тоже со скидкой. Это как субсидия от государства в это непростое время», - рассказал директор торговой компании Мухаммад Рамзан.

Покупатели узнают эти магазины по особым вывескам. Для местных фермеров здесь бесплатно выделяют места, чтобы они могли продавать свою продукцию, не закладывая в цену стоимость аренды. У всех покупателей есть специальные карты, подтверждающие право на получение скидок. К примеру, средняя рыночная цена килограмма сахара в Сирии - 1900 лир, а здесь его можно купить почти в четыре раза дешевле. И, кстати, килограмм сахара и столько же риса каждой семье, у которой есть такие карты, раз в месяц выдают вообще бесплатно.

«Это масло здесь стоит 2500, а в других на 1000 дороже. Когда мы видим такую цену, конечно же, ходим сюда за покупками. Здесь все дешевле. Вот эти товары в моей коляске, в других магазинах обойдутся мне в 25 тысяч лир, а здесь я смогла купить это за 15 тысяч» - радуется покупательница Рахаф Самра.

В выходные дни здесь особенно много народу. На таких ярмарках, которые работают всю неделю, покупатели тратят минимум на треть меньше денег, чем в любом розничном магазине. Поэтому сюда приезжают делать большие закупки. По сути, такие магазины можно назвать небольшими «оптовыми рынками», которые торгуют по розничным ценам. Сирийские власти организовали подобные торговые точки, чтобы помочь людям в непростое послевоенное время. В стране, где средняя зарплата равна 50 долларам в месяц это крайне важно. Все, что здесь продается - сделано в Сирии.

И, кстати, для производителей - крайне престижно участвовать в этом социальном проекте. Они понимают, что сейчас, когда страна по-прежнему не может нормально развивать экономику из-за продолжающих действовать санкций США и ЕС, все они делают одно большое общее дело. И главные дивиденды здесь - не сиюминутная прибыль, а нормальная жизнь всего сирийского народа.