Рогозин рассказал свой любимый анекдот о космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на полях ПМЭФ-21 рассказал один из своих любимых анекдотов, который оказался на космическую тему.

В вымышленной истории повествуется, как первый космонавт планеты Юрий Гагарин вернулся из полета и пришел на прием в Кремль. Там за обеденным столом рядом с ним оказались Никита Хрущев и патриарх.

«Хрущев спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", а он говорит "Угу". "Юра, никому не рассказывай". "Святейший" тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", он отвечает отрицательно, "Юра, никому не рассказывай!"» - рассказал глава государственной корпорации корреспонденту РИА Новости.

Ранее Дмитрий Рогозин предложил Соединенным Штатам доставлять астронавтов к МКС с помощью батута, а не российских ракет. После успешного пуска корабля Crew Dragon Илон Маск вспомнил слова Рогозина и пошутил, что «батут работает». В ответ на это глава Роскосмоса заявил, что ему понравилась шутка Маска.