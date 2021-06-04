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Рогозин рассказал свой любимый анекдот о космосе

Роман Захаров
04:17 04.06.2021
В вымышленной истории повествуется о том, как Юрий Гагарин пришел на прием в Кремль, где за обеденным столом рядом с ним оказались Никита Хрущев и патриарх.
Рогозин рассказал свой любимый анекдот о космосе
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на полях ПМЭФ-21 рассказал один из своих любимых анекдотов, который оказался на космическую тему.

В вымышленной истории повествуется, как первый космонавт планеты Юрий Гагарин вернулся из полета и пришел на прием в Кремль. Там за обеденным столом рядом с ним оказались Никита Хрущев и патриарх.

«Хрущев спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", а он говорит "Угу". "Юра, никому не рассказывай". "Святейший" тоже спрашивает: "Юра, ты там был, ты что-то видел?", он отвечает отрицательно, "Юра, никому не рассказывай!"» - рассказал глава государственной корпорации корреспонденту РИА Новости.

Ранее Дмитрий Рогозин предложил Соединенным Штатам доставлять астронавтов к МКС с помощью батута, а не российских ракет. После успешного пуска корабля Crew Dragon Илон Маск вспомнил слова Рогозина и пошутил, что «батут работает». В ответ на это глава Роскосмоса заявил, что ему понравилась шутка Маска.

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