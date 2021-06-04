Плечом к плечу во льдах: как прошли совместные учения Северного флота РФ и ВМС Норвегии «Баренц-2021»

В Баренцевом море стартовали международные учения сил Северного флота России и ВМС Норвегии. Главная цель - отработка совместных действий по поиску и спасению тонущих моряков, и предотвращению нефтяного загрязнения в Арктической зоне.

Начало маневрам «Баренц-2021» дал сигнал норвежской береговой станции, сообщавшей, что их судно «Баренц фиш» получило пробоину, потерпело крушение и затонуло. Поблизости оказался российский спасательный буксир «Николай Чикер», который, по оперативной договоренности со спецслужбами Норвегии, сразу вошел в территориальные воды страны.

Поступивший в 08.00 мск сигнал содержал важную вводную - люди, согласно легенде, находятся в воде. На помощь им поспешили обе стороны - и российская, и норвежская. К операции подключили и авиацию. От Северного флота это турбовинтовой Ил-38. Он обследовал район в поисках манекенов, разбросанных течением по акватории Баренцева моря. Все они были в ярких гидрокостюмах, а значит - их намного легче было обнаружить с воздуха.

И все же первыми условно пострадавших обнаружил экипаж российского судна. На воду немедленно спустили шлюпки, а «Звезде» военнослужащие предложил уникальную возможность - принять участие в поиске и спасении терпящих бедствие.

И хоть волна не поднималась, но даже в таких условиях очень сложно было обнаружить человека на поверхности, а вытащить из воды - еще сложнее. Но вместе со спасателями наши корреспонденты в итоге это сделали.

Вода в Баренцевом море далеко не черноморская. Температура во время учений не превышала +3 градуса. Поэтому главой задачей медиков было спасение людей от переохлаждения.

На палубу вертолет не садился. На несколько секунд он зависал в воздухе и лишь потом спускал специальный трос - чтобы забрать с судна условно пострадавшего, которому уже была оказана первая медицинская помощь. Параллельно авиаотряды работали и на месте крушения судна. Один за другим, поднимая терпящих бедствие с воды, доставляли их на спасательные буксиры.

На сегодня это единственные совместные российско-норвежские учения сил поисково-спасательного обеспечения. В Арктике их проводят ежегодно уже 20 с лишним лет - для отработки взаимодействия между судами и ведомствами. Чтобы в случае необходимости помощь людям была максимально скорой и без границ.