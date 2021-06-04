В стране и мире В МВД ответили на вопрос о правилах эксплуатации электросамокатов Вадим Синицын Статус указанных транспортных средств на текущий момент не определен. © Фото: flickr Читайте нас на: В МВД России дали комментарий относительно запроса Совета по правам человека. Запрос был связан с правилами эксплуатации моноколес, гироскутеров и самокатов. «В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен», - приводит ТАСС слова представителя ведомствам. Статус указанных транспортных средств на текущий момент не определен, отметил собеседник. Урегулированием этого вопроса в данный момент занимается Минтранс РФ. Таким образом, обсуждать вопрос правил эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров представляется преждевременным. Электросамокаты и другие СИМ (средства индивидуальной мобильности – прим.ред.) стали весьма популярны в крупных городах России, сервисы по их аренде получили заметное развитие. Популярность привела к ряду негативных последствий, включая ДТП. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика