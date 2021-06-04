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В МВД ответили на вопрос о правилах эксплуатации электросамокатов

Вадим Синицын
04:00 04.06.2021
Статус указанных транспортных средств на текущий момент не определен.
В МВД ответили на вопрос о правилах эксплуатации электросамокатов
© Фото: flickr
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В МВД России дали комментарий относительно запроса Совета по правам человека. Запрос был связан с правилами эксплуатации моноколес, гироскутеров и самокатов.

«В настоящее время правовой статус электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности не определен», - приводит ТАСС слова представителя ведомствам.

Статус указанных транспортных средств на текущий момент не определен, отметил собеседник. Урегулированием этого вопроса в данный момент занимается Минтранс РФ. Таким образом, обсуждать вопрос правил эксплуатации электросамокатов, моноколес и гироскутеров представляется преждевременным.

Электросамокаты и другие СИМ (средства индивидуальной мобильности – прим.ред.) стали весьма популярны в крупных городах России, сервисы по их аренде получили заметное развитие. Популярность привела к ряду негативных последствий, включая ДТП.

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