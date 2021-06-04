В России появится возможность заплатить налоги цифровым рублем

В России уже в 2021 году могут начать собирать налоги в цифровом рубле. Такой возможный сценарий допустил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

Речь пока что идет о сборе налогов с кошельков физических лиц. Это станет возможным в рамках эксперимента Центробанка.

«Мне кажется, на первом этапе сбор налогов в цифровом рубле коснется больше физлиц. С корпоративным сектором все сложнее, там гораздо больше видов платежей. С гражданами дело обстоит проще, по сути, речь об уплате с их кошельков», - отметил глава Федерального казначейства, передают «Известия».

Эксперимент по тестированию цифрового рубля будет запущен Центробанком в следующем году. Федеральное казначейство будет принимать участие в проекте.

Третий вид денег, по мнению Артюхина, имеет значительный потенциал. Цифровой рубль сможет обеспечить высокую прослеживаемость движения денег в экономике, особенно при перечислении авансов и банковском сопровождении госконтрактов. Новая форма должна быть адаптирована к современным условиям, но со временем можно смело прогнозировать вытеснение наличной формы цифровым рублем, подчеркнул глава Федерального казначейства.