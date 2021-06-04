Под другим углом: космонавты смогут видеть почти всю Россию благодаря наклону новой станции
Новую национальную космическую станцию от МКС будет принципиально отличать угол наклона ее орбиты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.
В материале сказано, что у МКС угол наклона - меньше 52 градусов, а у будущей российской станции он составит 97 градусов, благодаря чему плоскость ее орбиты будет менять свое положение одновременно с Солнцем, с той же скоростью.
«Иными словами, подобрав нужное положение плоскости относительно Солнца, можно "остановить время". Станция будет пролетать над выбранным участком Земли всегда в одно и то же часовое время. Причем территорию России будет видно практически на 90% всех витков, в то время как на МКС только на 55%. С орбиты МКС космонавты видели только 15-20% территории России», - пишет издание.
Еще одним аргументом «за» увеличение угла наклона называется трасса ракеты при выведении пилотируемого корабля на новую станцию: если запуск происходит с космодрома Восточный при наклонении 52 градуса, то большая часть трассы пролегает над водными участками, и в случае аварии космонавты оказываются в океане. Если же ракета отправится к станции с углом наклона 97 градусов, то в случае неполадок она упадет на сушу, что намного удобнее и безопаснее как для космонавтов, так и для поисковой группы.
В то же время при наклоне 97 градусов на орбиту будет выводиться меньше груза, чем на орбиту в 52 градуса при остальных равных условиях. А это значит, что на строительство придется израсходовать больше средств. Кроме того, масса доставляемой полезной нагрузки - топлива, оборудования и различных нужных космонавтам вещей - будет несколько меньше.