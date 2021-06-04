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Под другим углом: космонавты смогут видеть почти всю Россию благодаря наклону новой станции

Роман Захаров
02:34 04.06.2021
Источники в ракетно-космической отрасли рассказали об особенностях новой космической станции РФ, и чем она будет принципиально отличаться от МКС.
Под другим углом: космонавты смогут видеть почти всю Россию благодаря наклону новой станции
© Фото: Роскосмос
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Новую национальную космическую станцию от МКС будет принципиально отличать угол наклона ее орбиты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

В материале сказано, что у МКС угол наклона - меньше 52 градусов, а у будущей российской станции он составит 97 градусов, благодаря чему плоскость ее орбиты будет менять свое положение одновременно с Солнцем, с той же скоростью.

«Иными словами, подобрав нужное положение плоскости относительно Солнца, можно "остановить время". Станция будет пролетать над выбранным участком Земли всегда в одно и то же часовое время. Причем территорию России будет видно практически на 90% всех витков, в то время как на МКС только на 55%. С орбиты МКС космонавты видели только 15-20% территории России», - пишет издание.

Еще одним аргументом «за» увеличение угла наклона называется трасса ракеты при выведении пилотируемого корабля на новую станцию: если запуск происходит с космодрома Восточный при наклонении 52 градуса, то большая часть трассы пролегает над водными участками, и в случае аварии космонавты оказываются в океане. Если же ракета отправится к станции с углом наклона 97 градусов, то в случае неполадок она упадет на сушу, что намного удобнее и безопаснее как для космонавтов, так и для поисковой группы.

В то же время при наклоне 97 градусов на орбиту будет выводиться меньше груза, чем на орбиту в 52 градуса при остальных равных условиях. А это значит, что на строительство придется израсходовать больше средств. Кроме того, масса доставляемой полезной нагрузки - топлива, оборудования и различных нужных космонавтам вещей - будет несколько меньше.

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