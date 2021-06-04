Путин заявил, что Россия обеспечит условия для вакцинации иностранцев
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Россия будет обеспечивать условия для вакцинации для иностранных граждан на своей территории. Об этом заявил президент России Владимир путин.
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Путин заявил, что Россия обеспечит условия для вакцинации иностранцев
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Россия будет обеспечивать условия для вакцинации для иностранных граждан на своей территории. Об этом заявил президент России Владимир путин.
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