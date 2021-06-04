Лавров обсудил с главой МИД Китая вопрос наращивания внешнеполитической координации

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с китайским коллегой Ван И наращивание координации во внешней политике, а также вопросы двусторонней повестки.

«Условлено сообща противодействовать общим для двух государств вызовам, а также наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах», - сказано в сообщении МИД РФ.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о текущем состоянии российско-китайских отношений. По мнению Сергея Лаврова и Ван И, взаимодействие продолжает устойчиво развиваться в непростых экономических и санитарно-эпидемиологических условиях.

Напомним, в мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт строительству новых энергоблоков на Тяньванской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в Китае. По словам российского лидера, реакторы должны начать работу уже в 2026 и 2028 годах.