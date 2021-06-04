Мантуров раскрыл детали презентации первого в мире российского электросамолета
На международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 представят демонстрационный образец первого российского электросамолета. Такое уточнение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Речь о лабораторном образце, который демонстрирует саму технологию. На МАКС на базе самолета Як-40 будет продемонстрирован лабораторный образец, который используется для отработки этой технологии. Когда точно появится такой самолет и в какой конфигурации, на базе какого летательного аппарата - пока еще рано говорить», - рассказал он «Звезде» на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее о том, что на МАКС в подмосковном Жуковском представят первый в мире самолет с электродвигателем сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Испытания перспективного сверхпроводникового авиационного электродвигателя в составе самолета - летающей лаборатории Як-40 начались в феврале этого года.