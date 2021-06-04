В эпоху коронакризиса и IT-технологий: как прошел третий день ПМЭФ-2021

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум, где происходит масса всего крайне любопытного.

Уже хотя бы потому, что это первый в мире представительный смотр после эпидемии коронавируса. Обновленный рейтинг инвест-привлекательности российских регионов, цифровая революция в сельском хозяйстве и ресторанном бизнесе, строительство отелей класса «люкс» на Дальнем Востоке и матчи Евро-2020. Первый из которых Северная столица России примет уже через неделю.

Ближайшие соседи, а здесь все еще так далеки друг от друга. Москву и Московскую область в рейтинге инвестиционного климата разделяют сразу шесть позиций. Уж слишком много за этот год появилось конкурентов.

Столица вновь первая в списке по привлечению капитала. На пятки наступает Татарстан. В тройку лидеров вернулась Тюменская область, неожиданно обойдя Тулу. Но город оружейников все же в пятерке лидеров, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом.

Бизнес идет и в Крым. Фактором успеха глава региона называет в том числе поддержку всех россиян, и, конечно, Министерства обороны России.

Третий день работы форума традиционно начался с делового завтрака Сбербанка. Ковидный стресс-тест пройден, время обсудить ошибки и уроки пандемии. Представители крупнейших банков, бизнес-сообщества, члены правительства дискутируют о финансовом будущем страны.

Коронакризис - это лишний повод задуматься и о других опасных инфекциях или болезнях, которые «спят», но потенциально могут угрожать населению. Глава Минздрава Михаил Мурашко выступает за расширение диспансеризации.

Говорить теперь вполне спокойно и сдержанно о пандемии позволяет запас прочности в виде отечественной вакцины «Спутник V». В России готовы поставлять ее чуть ли не по всему миру. Но в дело борьбы с пандемией зачастую вмешивается политика.

Настоящим лекарством для здоровья нации может стать еда. Причем, альтернативная. Прямиком из фуднета - это российский рынок новых технологий и услуг в области производства продуктов питания. Во всем мире еду уже давно печатают на 3D принтерах, а люди посещают онлайн-рестораны или, например, предпочитают не натуральное, а выращенное мясо И доступно это с помощью иных технологий-цифровых.

Проект развития фуднета в России реализует компания «Уралхим». Крупнейший в стране производитель азотных и фосфорных удобрение делает ставку на IT-технологии. Как и другие кампании, нацеленные на долгосрочное развитие и процветание. Цифровая экономика - будущее, в которое возьмут не всех. Поэтому уже сегодня исключительно важно заботиться о своем кибер-суверенитете. Не даром в России IT-гигантов обяжут открывать свои представительства в России

«Уралхим», фактически, участвует в начавшейся четвертой цифровой аграрной революции. С так называемым умным земледелием. С цифровизацией и роботизацией сельского хозяйства. Агрокультурам тоже необходимо качественное питание.

Планы по привлечению и наращиванию капитала у компаний и регионов самые разные. Внушительный пакет инвестсоглашений на 150 миллиардов рублей направят на развитие отечественного туризма. А именно, строительство современных отелей на Черноморском побережье Алтайском крае и Дальнем Востоке.

Кроме форума, фокус внимания в Петербурге сейчас направлен и на подготовку к предстоящим матчам Евро-2020. Матч Россия-Бельгия состоится уже через неделю.

Для участников ПЭФа , в том числе и иностранных, матчи Евро, кажется, отличный повод задержаться в Петербурге. Но впереди еще заключительный день работы форума.