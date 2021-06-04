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Мясников назвал хромоту признаком смертельных заболеваний

Анна Назайкина
18:51 04.06.2021
С возрастом этот симптом становится опаснее и может привести к потере ноги, инсульту или инфаркту, заявил врач.
Мясников назвал хромоту признаком смертельных заболеваний
© Фото: cocoparisienne, Pixabay
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Хромота, даже в легкой форме, может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Например, об атеросклерозе нижних конечностей. У людей грузных деформирован скелет и может быть разрушен тазобедренный сустав, так что есть опасность получить перелом шейки бедра», - сказала он в эфире телеканала «Россия 1».

С годами данный признак становится все более опасным и может в конечном итоге привести к потере ноги, инсульту или инфаркту.

Кроме того, медик заявил, что на хромоту следует обращать особое внимание пациентам, которые страдают от диабета, повышенного давления. Также при появлении такого симптома следует насторожиться людям, предрасположенным к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Ранее Мясников рассказал, что боль в спине ночью может быть симптомом серьезного заболевания - расслоение аорты. По его словам, ночные боли в спине также могут сигнализировать о наличии опоясывающего герпеса.

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