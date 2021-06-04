Пензенские военные оружейники признаны лучшими в стране

На полигоне Константиновка под Пензой завершился всеармейский этап конкурса армейских международных игр «Мастер-оружейник». Первое место в нем заняла команда хозяев - Пензенского артиллерийского инженерного института.

Теперь победители отправятся в Иран, чтобы представить Россию на международном этапе конкурса.

В соревнованиях принимали участие еще 7 команд - от пяти военных округов, ВДВ и Национальной гвардии. Кроме того, приняли внеконкурсное участие команды от ДОСААФ, Сибирского федерального университета и Пензенского государственного университета.

Сам конкурс прошел в пять этапов, которые разместились во времени с 27 мая по 4 июня. Первый и второй были посвящены буксировке и ремонту гаубицы Д-30 и зенитной установке ЗУ-23. Третий - ремонту реактивной системе залпового огня «Град». Четвертый - стрелковому оружию, а пятый представил собой эстафету, в которой встречались элементы изо всех предыдущих этапов.