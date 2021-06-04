С небес на волны: МРК «Ингушетия» «уничтожил» воздушные цели в Черном море

Малый ракетный корабль «Ингушетия» провел учения в Черном море. В процессе были выполнены артиллерийские стрельбы - по воздушным и надводным целям, имитировавшим мины и летательные аппараты условного противника.

В ходе тренировок отрабатывались действия по противовоздушной обороне корабля во время морского перехода. Стрельбу обеспечивал фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Также артиллерийским огнем были уничтожены макеты плавающих мин - так отрабатывалось форсирование протраленного района с минной опасностью.

В конце учений экипаж потренировался в борьбе за живучесть - военнослужащие тренировались в тушении условного возгорания силами аварийных партий и пожарной команды спасательного буксира СБ-36.