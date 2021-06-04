Армия МиГ-31 Северного флота сопроводил самолет ВВС США над водами Баренцева моря Тимур Шерзад Когда американский самолет развернулся прочь от границы, МиГ-31 вернулся на аэродром. Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы России не допущено. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сегодня российские системы контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, приближавшуюся к границе России над акваторией Баренцева моря. В целях опознания и недопущения нарушения границы в воздух поднялся истребитель МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Северного флота. Цель была идентифицирована как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС США. Визитер был сопровожден над акваторией Баренцева моря. Когда американский самолет развернулся прочь от границы, МиГ-31 вернулся на аэродром. Полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы России не допущено. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика