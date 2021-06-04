Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» завершит госиспытания в этом году
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» должна, как пишет ТАСС, завершить испытания до конца текущего года.
«Сейчас предприятия активно ведут работы по ТОС-2. Планируется, что до конца текущего года новая система пройдет государственные испытания, по результатам которых будет принято решение о ее постановке на вооружение. Как следствие, предприятие в Перми будет загружено новыми заказами», - сказал на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков.
ТОС-2, или «Тосочка», - развитие ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси автомобиля «Урал» вместо гусеничного на ТОС-1А «Солнцепек».
Боевые характеристики были улучшены. Так, удалось увеличить дальность стрельбы, имеются автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Минобороны заказало первую опытную партию огнеметных систем в мае прошлого года.