ОПК ПМЭФ-2021 Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» завершит госиспытания в этом году Тимур Шерзад Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме. Предполагается, что успешное прохождение государственных испытаний загрузит заказами заводы в Перми. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» должна, как пишет ТАСС, завершить испытания до конца текущего года. «Сейчас предприятия активно ведут работы по ТОС-2. Планируется, что до конца текущего года новая система пройдет государственные испытания, по результатам которых будет принято решение о ее постановке на вооружение. Как следствие, предприятие в Перми будет загружено новыми заказами», - сказал на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор АО «Технодинамика» Игорь Насенков. ТОС-2, или «Тосочка», - развитие ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси автомобиля «Урал» вместо гусеничного на ТОС-1А «Солнцепек». Боевые характеристики были улучшены. Так, удалось увеличить дальность стрельбы, имеются автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Минобороны заказало первую опытную партию огнеметных систем в мае прошлого года.











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