В стране и мире ПМЭФ-2021 Путин рассказал об объемах поставок газа в Европу Анна Назайкина Поставки газа в европейские страны будут расти, а в последующие 10 лет их объемы превысят 50 миллиардов кубометров, заявил глава государства. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что поставки газа в Европу будут увеличиваться. В этом году они могут превысить 200 миллиардов кубов, полагает глава государства. «Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти. На ближайшие 10 лет объем может увеличиться на 50 миллиардов кубических метров. В этом году уже в первом квартале рекордные закупки...В этом году мы можем выйти опять за 200 миллиардов, потому что потребность растет резко. В ближайшие 10 лет объемы поставок будут расти еще плюсом 50 миллиардов», - заявил он. В таких условиях, считает Путин, есть перспектива загрузки Газотранспортной системы Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика