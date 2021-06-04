Путин рассказал об объемах поставок газа в Европу
Поставки газа в европейские страны будут расти, а в последующие 10 лет их объемы превысят 50 миллиардов кубометров, заявил глава государства.
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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что поставки газа в Европу будут увеличиваться. В этом году они могут превысить 200 миллиардов кубов, полагает глава государства.
«Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти. На ближайшие 10 лет объем может увеличиться на 50 миллиардов кубических метров. В этом году уже в первом квартале рекордные закупки...В этом году мы можем выйти опять за 200 миллиардов, потому что потребность растет резко. В ближайшие 10 лет объемы поставок будут расти еще плюсом 50 миллиардов», - заявил он.
В таких условиях, считает Путин, есть перспектива загрузки Газотранспортной системы Украины.