Матыцин оценил риски возникновения вспышек COVID-19 на матчах Евро-2020

Министр спорта РФ Олег Матыцин в беседе со «Звездой» рассказал о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции на мачтах Чемпионат Европы по футболу-2020, которые в том числе пройдут в Санкт-Петербурге.

«Определенные опасения, конечно, есть. Для этого Роспотребнадзор совместно с Футбольным союзом и Оргкомитетом разработали определенные регламенты. Я думаю, что они минимизируют риски заболеваний. Максимально вакцинированные сотрудники, которые будут обеспечивать проведение матчей. Для других будут предложены регулярные тестирования. Все спортсмены, которые приезжают, тоже будут находиться в условиях максимального недопущения проникновения инфекции», - заявил он на ПМЭФ-2021.

По словам Матыцина, логистика проведения матчей Евро-2020, их организация минимизируют распространение инфекции. Также, как отметил министр спорта, на стадион попадет только 50% болельщиков от возможной загруженности.