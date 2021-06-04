В стране и мире ПМЭФ-2021 Путин рассказал о преимуществах «Северного потока - 2» Анна Касаткина Президент подчеркнул, что у проекта нет никаких политических рисков. © Фото: Jens Büttner, Globallookpress Читайте нас на: Проект российского газопровода «Северный поток - 2» дешевле и целесообразнее других вариантов. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что это коммерческий проект, не связанный с политическими мотивами. «Маршрут в обход Балтийского моря из России в Федеративную республику Германия по количеству километров короче, хочу чтобы это еще раз услышали, чем через европейские страны Украины, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле - первое. Второе: здесь нет никаких страновых политических рисков и не нужно платить деньги за транзит. Он экономически более целесообразный», - подчеркнул Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика