У стен Кремля состоялся ритуал увольнения в запас военнослужащих Преображенского полка

В Александровском саду у стен Кремля состоялся ритуал увольнения в запас свыше 300 военнослужащих комендантского Преображенского полка.

Поздравить их с завершением службы пришли представители Минобороны, родные и друзья. Наиболее отличившимся сержантам и солдатам вручили ведомственные награды, знаки отличия и памятные подарки.

Многие из них уже заключили контракт и продолжат военную службу. Завершилась церемония возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата и торжественным маршем.