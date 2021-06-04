Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Глава ФСВТС сказал, когда мировой рынок вооружений вернется на мировые темпы роста

Тимур Шерзад
15:01 04.06.2021
Шугаев подчеркнул, что все задачи в области военно-технического сотрудничества, поставленные президентом России, службой выполнены.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев рассказал о том, когда мировой рынок вооружений вернется на докризисные темпы роста. 

«По мнению некоторых экспертов, а я склонен им доверять, возвращение на докризисные темпа роста мирового рынка вооружений, мы можем ожидать где-то года через два, а может, чуть больше», - сказал «Звезде» Шугаев. 

Глава службы также отметил, что на рынок оружия повлияли не только экономические последствия коронавируса, но и то, что проводить форумы, выставки и иные формы живого общения с потенциальными заказчиками стало сложнее.  

«Примерно с марта прошлого года все значимые мировые события в области вооружений были отменены. Исключения - это только наш знаменитый форум «Армия-2020», который прошел с большим успехом в Кубинке», - отметил директор ФСВТС. 

Тем не менее, по словам Шугаева, российская система военно-технического сотрудничества, доказала способность приспосабливаться к новым вызовам. Даже если речь идет о недобросовестной конкуренции.

«Несмотря на то, что конкуренция со стороны недругов носит неконструктивный, я бы даже сказал, брутальный, характер. Так называемая недобросовестная конкуренция сильно усилилась. Несмотря на это, мы добились неплохих результатов, чем и гордимся», - подчеркнул он. 

Шугаев подытожил, что все задачи в области военно-технического сотрудничества, поставленные президентом страны, службой выполнены. Портфель заказов в 50 миллиардов долларов выглядит более чем серьезным. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:34 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что прокладка первой нитки «Северного потока - 2» завершена
13:04 Спорт
В посольстве России отреагировали на задержание Сизиковой в Париже
12:43 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания подозреваемых в мошенничестве против 96-летнего ветерана Пронина
10:11 Армия
Видео
В Главном храме Вооруженных сил состоялось освящение знамен ВТА
09:23 В стране и мире
Песков оценил предстоящую встречу Путина и Байдена
Популярное
Россиян предупредили об изменении срока выплат пенсий в июне
Видео
Британский фотограф рассказал в ООН правду о конфликте на юго-востоке Украины
СМИ: спецслужбы не смогли убедить правительство США в отсутствии инопланетян
Видео
Чайный сомелье объяснил, надо ли бояться напитка из пакетиков
Терапевт дала восемь советов страдающим от мигрени
Видео
«Скинул деньги с балкона»: сидевший с Путиным на Параде Победы ветеран рассказал, как его обокрали мошенники
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.