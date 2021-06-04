Глава ФСВТС сказал, когда мировой рынок вооружений вернется на мировые темпы роста

Директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев рассказал о том, когда мировой рынок вооружений вернется на докризисные темпы роста.

«По мнению некоторых экспертов, а я склонен им доверять, возвращение на докризисные темпа роста мирового рынка вооружений, мы можем ожидать где-то года через два, а может, чуть больше», - сказал «Звезде» Шугаев.

Глава службы также отметил, что на рынок оружия повлияли не только экономические последствия коронавируса, но и то, что проводить форумы, выставки и иные формы живого общения с потенциальными заказчиками стало сложнее.

«Примерно с марта прошлого года все значимые мировые события в области вооружений были отменены. Исключения - это только наш знаменитый форум «Армия-2020», который прошел с большим успехом в Кубинке», - отметил директор ФСВТС.

Тем не менее, по словам Шугаева, российская система военно-технического сотрудничества, доказала способность приспосабливаться к новым вызовам. Даже если речь идет о недобросовестной конкуренции.

«Несмотря на то, что конкуренция со стороны недругов носит неконструктивный, я бы даже сказал, брутальный, характер. Так называемая недобросовестная конкуренция сильно усилилась. Несмотря на это, мы добились неплохих результатов, чем и гордимся», - подчеркнул он.

Шугаев подытожил, что все задачи в области военно-технического сотрудничества, поставленные президентом страны, службой выполнены. Портфель заказов в 50 миллиардов долларов выглядит более чем серьезным.