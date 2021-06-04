Глава ОСК назвал корабль, которому суждено стать самым могущественным в российском ВМФ

Глава ОСК назвал корабль, которому суждено стать самым могущественным в российском Военно-морском флоте.

«Если говорить с точки зрения размера и соотношения традиций и инноваций, то это находящийся сейчас в ремонте «Адмирал Нахимов». Это крупнейший крейсер, который будет обладать наибольшим могуществом среди всех кораблей ВМФ», - ответил Рахманов журналистам «Звезды» на вопрос о том, какие из сданных флот кораблей ОСК нравятся ему больше всего.



Генеральный директор ОСК вспомнил и о других эстетичных кораблях своей корпорации, поступивших недавно во флот - это стратегические и многоцелевые подводные лодки, а также фрегат проекта 22 350. Рахманов заявил, что ему близка фраза «Некрасивый самолет не полетит», и ничего не мешает перенести ее и на корабли.

«Мы доказали всем на нашем опыте строительства атомных ледоколов, что ядерная энергетическая установка является для крупнотоннажного флота наиболее эффективной системой обеспечения энергетикой», - прокомментировал он «Звезде» решение предложить именно ядерную силовую установку на проекте авианосца «Ламантин».

Рахманов подчеркнул, что атомная энергия имеет преимущество и с точки зрения объема электроэнергии на борту корабля, и с точки зрения автономности, и даже со стороны экологии. Как считают в ОСК, ставка на ядерную энергетику - это абсолютно оправданный процесс.

Отметил гендиректор ОСК и важность обеспечения комфорта экипажа.

«Мы как-то разговорились на эту тему с капитаном авианосца, который мы строили для Индийского военно-морского флота. И, когда мы спросили, почему он так много уделяет внимания мелочам отделки, помещений, бытовым условиям, он сказал: «Вы знаете, вы на ваших кораблях служите, а мы на своих живем». Я считаю, что мы должны приближаться к этой концепции, понимая, что боевой корабль - это, действительно, для наших моряков, место, где они живут. Они проводят там гораздо больше времени - если корабль, конечно, не стоит в ремонте - чем у себя дома», - поделился он.

По словам Рахманова, в ОСК специально в этих целях было принято решение развивать центр компетенций разработки дизайна корабельных жилых помещений. Жилые помещения должны быть сделаны из безопасных материалов - они не должны гореть или выделять вредные вещества.