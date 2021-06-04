Летчики-истребители ЮВО оттачивают навыки пилотажа над водами Черного моря

Летчики-истребители Южного военного округа оттачивают навыки пилотажа над водами Черного моря. Они принадлежат к смешанному авиаполку, который дислоцируется в Крыму.

Полеты проходят на истребителях Су-27СМ3 и Су-30М2 - отрабатывается пилотирование над водной поверхностью с учетом характеристик береговой зоны, тренируется взаимодействие с поисково-спасательными командами, использование световых кодовых сигналов, работа с маяками.

Летчики выполняют в воздухе элементы как простого, так и сложного пилотажа, летают на средних и малых высотах над водой, включая ночное время.

В заключительной части обучения им предстоит провести бомбометание по морским целям на специально подготовленных и оборудованных полигонах.