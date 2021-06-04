Воспитание подлинных граждан: в подмосковном «Авангарде» состоялся день открытых дверей

В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в подмосковном парке «Патриот» сегодня день открытых дверей.

Минобороны открыло для школьников пятую смену «Лагеря настоящих героев». Сегодня у посетителей есть возможность ознакомиться с условиями жизни и обучения. На открытии лагеря его участников приветствовал заместитель главы оборонного ведомства Андрей Картаполов.

«Надеюсь, что участие в пятом, юбилейном, сезоне, станет для вас еще одной ступенью на пути беззаветного служения и любви к нашей Родине. И я уверен, то, что те знания, те навыки, которые вы здесь приобретете, они помогут вам в вашей будущей жизни. Будут способствовать правильному выбору жизненной пути. Но самое главное - это формирование настоящих граждан нашей великой Родины», - подчеркнул Картаполов.

Уже с воскресенья в «Авангарде» стартуют военные сборы для старшеклассников Москвы и области.