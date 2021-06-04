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Воспитание подлинных граждан: в подмосковном «Авангарде» состоялся день открытых дверей

Тимур Шерзад
13:13 04.06.2021
Сегодня у посетителей есть возможность ознакомиться с условиями жизни и обучения. На открытии лагеря его участников приветствовал заместитель оборонного ведомства Андрей Картаполов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» в подмосковном парке «Патриот» сегодня день открытых дверей.

Минобороны открыло для школьников пятую смену «Лагеря настоящих героев». Сегодня у посетителей есть возможность ознакомиться с условиями жизни и обучения. На открытии лагеря его участников приветствовал заместитель главы оборонного ведомства Андрей Картаполов.

«Надеюсь, что участие в пятом, юбилейном, сезоне, станет для вас еще одной ступенью на пути беззаветного служения и любви к нашей Родине. И я уверен, то, что те знания, те навыки, которые вы здесь приобретете, они помогут вам в вашей будущей жизни. Будут способствовать правильному выбору жизненной пути. Но самое главное - это формирование настоящих граждан нашей великой Родины», - подчеркнул Картаполов. 

Уже с воскресенья в «Авангарде» стартуют военные сборы для старшеклассников Москвы и области.

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