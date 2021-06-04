Врач предупредила об опасности морской воды для волос

Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе со «Звездой» оценила опасность морской воды для волос, а также дала несколько советов, которые помогут защитить шевелюру от вредного воздействия солнца и соли.

«Соленое все сушит. Это понятно. Мочить, конечно, не стоит. Но никто не отвергал терапию, когда мы с помощью природных факторов получаем и здоровье, и в то же время лечим кожу. Очень часто пациент с проблемной кожей получают облегчение от морской воды. Поэтому, если мы говорим о здоровых людях, можно купаться, естественно, если человек плавает интенсивно, это хорошо в морской воде. Единственное, что сразу же вышел и принял душ, естественно ополоснул волосы, голову», - сказала врач.

Кроме того, трихолог порекомендовала использовать бальзамы, в которых содержатся компоненты, защищающие от ультрафиолета, средства с натуральными маслами в составе. Они помогут уберечь волосы защищают от вредного солнечного воздействия и предотвратить пересушивание.

«Можно покупать отдельно масла, их хорошо использовать в течение лета, но использовать их нужно осторожно, потому что иногда бывает перенасыщение», - предупредила специалист.

Ранее Юлия Галлямова призвала людей не злоупотреблять загаром в мае. Как пояснила эксперт в комментарии «Звезде», после зимнего периода особенно важно приучать кожу к загару постепенно.