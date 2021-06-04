Полумарафон «ЗаБег.РФ» признан крупнейшим в мире

Теперь официально - эксперты Книги рекордов Гиннесса подтвердили, что состоявшийся 30го мая полумарафон «ЗаБег.РФ» стал самым масштабным в мире.

В этом году он объединил 84 субъекта страны, 11 часовых поясов и более 120 тысяч бегунов. Они вышли на старт одновременно вне зависимости от часового пояса.

Суммарно участники «ЗаБега» преодолели расстояние в миллион километров! Для «Лиги героев» и руководителя проекта Ксении Шойгу этот рекорд Гиннесса уже второй по счету.