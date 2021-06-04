В Генпрокуратуре рассказали о завышениях цен на продукты

Генпрокуратура РФ часто фиксирует отдельные факты необоснованного завышения цен на продукты и авиабилеты. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума.

«В ходе надзорной деятельности мы нередко наблюдаем ничем не обоснованное и резкое повышение цен на продовольствие, стоимость авиабилетов, продукты туристической отрасли и другие услуги, то есть действия, которые фактически идут вразрез интересам людей», – рассказал глава надзорного ведомства.

Он отметил, что бизнесу необходимо проявлять уважение к закону и гражданам, а также демонстрировать социальную ответственность.

«Такой бизнес мы готовы и обязательно будем защищать», – подчеркнул генпрокурор.

В декабре 2020 года Игорь Краснов поручил прокурорам регионов держать ситуацию под контролем, провести проверки ценообразования и незамедлительно реагировать на завышение цен на социально значимые продукты. В свою очередь в Ассоциации компаний розничной торговли заявили о том, что в России началось снижение цен на некоторые продукты.