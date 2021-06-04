Болельщики набросились на Неймара возле отеля перед матчем сборной Бразилии

Форвард сборной Бразилии и французской команды «Пари Сен-Жермен» Неймар был агрессивно атакован фанатами. Ситуация произошла накануне матча отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Эквадора.

Футболист только вышел из автобуса, чтобы дойти до гостиницы в Порту-Алегри, когда на него, прорвав охрану, кинулись несколько его фанатов, которые хотели обнять спортсмена. Поклонники Неймара столкнулись друг с другом и упали к ногам футболиста. Служба безопасности быстро отстранила от спортсмена молодых людей, а сам он направился в отель, заметно прихрамывая.

Напомним, что Бразилия и Эквадор сыграют на стадионе «Бейра-Рио – Жозе Пинейро Борда» 5 июня в рамках квалификации Чемпионата мира-2022.