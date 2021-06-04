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Многомиллиардные сделки и выступление Владимира Путина: чего ждать от главного дня ПМЭФ-2021

Роман Закурдаев
Анна Назайкина
10:41 04.06.2021
Центральными событием третьего дня работы Петербургского экономического форума станет пленарное заседание с участием президента России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В Санкт-Петербурге стартовал главный день Международного экономического форума. До пленарного заседания еще несколько часов. А работа на форуме уже кипит. И традиционно для третьего дня она начинается с делового завтрака Сбербанка, куда приглашены представители крупнейших финансовых структур, компаний, банков. Главная тема - обсуждение ошибок и уроков пандемии и выход из финансового кризиса.

Центральными событием третьего дня работы форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно начнется в 14 часов. Как ранее сообщалось, выступление будет посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны и инвестиционной привлекательности России. Вероятно, будет затронута и международная повестка, вопросы внешней политики и международного сотрудничества.

Дистанционно по видеосвязи в работе форума будут участвовать приглашенные иностранные лидеры - эмир Катара и канцлер Австрии. Само пленарное заседание пройдет в конгресс-холле. Попасть туда можно только по специальной аккредитации, журналисты накануне сдавали дополнительный ПЦР-тест.

Пока точная общая сумма подписанных соглашений не называется. Инвестиционные контракты будут заключаться еще и сегодня. Но речь идет о триллионах рублей. Взять хотя бы одно соглашение о развитии черногорского платинового месторождения в Красноярском крае на 570 миллиардов. Его подписывали в присутствии Владимира Путина, президент наблюдал за этим дистанционно. В Белгородской области появится новое горно-металлургическое производство - сумма контракта составляет 250 миллиардов.

Среди соглашений - на федеральной трассе «Нева» Москва - Петербург запустят движение беспилотных грузовиков. Для этого там появится отдельный логистический коридор. На правах хозяина Петербург также отличился крупными сделками. Например, более 30 миллиардов рублей потратят на строительство новой инфекционной больницы, также 8 миллиардов направят на развитие транспортной инфраструктуры Кронштадта, где в ближайшие годы появится крупнейший в России музейно-исторический парк «Кронштадт - город фортов».

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