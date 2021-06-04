Финский министр рассказал о развитии скоростного ж/д сообщения с Россией

В Финляндии знают о существовании в России идеи о создании между двумя странами скоростного железнодорожного сообщения. Об этом рассказал финский министр по делам внешней торговли и развития Вилле Скиннари, отметив, что он находит такие планы «очень интересными».

«Я считаю, что будет хорошо, если сообщение между Москвой и Хельсинки будет занимать шесть часов. И я считаю, нам нужно обсудить, какие возможности (для этого - прим. ред.) есть у наших стран», - сказал он в беседе с «Известиями».

При этом глава ведомства добавил, что в настоящий момент практические шаги по данному вопросу не предпринимаются из-за пандемии коронавируса.

Затрагивая тему туризма, министр выразил надежду, что с улучшением эпидемиологической ситуации отрасль вновь сможет выйти на полную мощность.

На вопрос, когда будет возобновлено железнодорожное сообщение между РФ и Финляндией, Скиннари не смог дать прямого ответа, но призвал надеяться, что «очень скоро».