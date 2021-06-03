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В Комсомольск-на Амуре прибыл поезд «Мы - армия страны, мы - армия народа»: кадры изнутри состава

Максим Низкодубов
Иван Линдеманн
07:48 03.06.2021
На платформе с железнодорожной техникой для гостей выставки развернули современные виды вооружения - танк Т-90, которому по огневым характеристикам нет равных во всем мире, а также самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» и  бронеавтомобиль «Тайфун».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Восточном военном округе продолжает движение тематический поезд «Мы - армия страны! Мы - армия народа». Утром в среду состав прибыл в Комсомольск-на-Амуре. На перроне его встречал корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов.

«В составе поезда - 17 вагонов, в каждом из них - тематическая экспозиция. Больше всего, конечно, внимание зрителей приковывает стенд со стрелковым оружием . Там представлены современные винтовки СВД и новейший образец автомата Калашникова Ак-12», - рассказал он.

На платформе с железнодорожной техникой для гостей выставки развернули современные виды вооружения - танк Т-90, которому по огневым характеристикам нет равных во всем мире, а также самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» и  бронеавтомобиль «Тайфун». Вся эта техника успешно показала себя в рамках сирийской кампании.

«Для самых юных посетителей работает и вагон исторических реликвий и трофеев. По последним данным, больше 5 тысяч человек уже познакомились с экспонатами», - отметил Низкодубов.

Тем временем в Забайкалье в эти дни проходят первые тренировки по управлению ракетным комплексом «Искандер-М». Во время первой тренировки в рамках летнего периода ракетные комплексы по учебной задаче должны были незаметно прибыть в район дислокации. При этом на все маршруте движения боевым машинам пришлось преодолеть сразу несколько участков зараженной местности химическим и биологическим оружием условного противника. Также, ракетчики во время смены позиции отразили атаку диверсантов без каких-либо потерь.

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