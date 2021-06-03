Голодец рассказала, как искусственный интеллект применяется в здравоохранении

В Санкт-Петербурге 2 июня начал свою работу Международный экономический форум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, в рамках ПМЭФ, рассказала «Звезде» о технологиях искусственного интеллекта и цифровизации в области здравоохранения. По ее словам, эти процессы влияют, в том числе, на продолжительность жизни россиян.

Одной из топовых разработок является цифровой помощник врачей. Сервис позволяет очень точно ставить диагнозы и маршрутизировать больного, рассказала она. Этот инструмент в 2020 году вошел в топ лучших мировых продуктов искусственного интеллекта в здравоохранении, уточнила запредседателя правительства РФ.

«У нас таких продуктов разработано более 50. И некоторые из них, например, определение ковида по КТ, я уверена, спасли не один десяток жизней, потому что он был разработан до того, как пандемия распространилась на всей территории Российской Федерации», – рассказала Голодец.

В первый день ПМЭФ уже подписаны десятки соглашений, здесь планируют заключить более 400 контрактов на миллиарды рублей. Это первая масштабная встреча бизнесменов за полтора года. Одной из главных тем ПМЭФ-2021 является восстановлению мировой экономики после эпидемии коронавируса.