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Голодец рассказала, как искусственный интеллект применяется в здравоохранении

Олеся Степакова
06:52 03.06.2021
По словам запредседателя правительства РФ, цифровые технологии влияют, в том числе, на продолжительность жизни россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: flickr
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В Санкт-Петербурге 2 июня начал свою работу Международный экономический форум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, в рамках ПМЭФ, рассказала «Звезде» о технологиях искусственного интеллекта и цифровизации в области здравоохранения. По ее словам, эти процессы влияют, в том числе, на продолжительность жизни россиян.

Одной из топовых разработок является цифровой помощник врачей. Сервис позволяет очень точно ставить диагнозы и маршрутизировать больного, рассказала она. Этот инструмент в 2020 году вошел в топ лучших мировых продуктов искусственного интеллекта в здравоохранении, уточнила запредседателя правительства РФ.

«У нас таких продуктов разработано более 50. И некоторые из них, например, определение ковида по КТ, я уверена, спасли не один десяток жизней, потому что он был разработан до того, как пандемия распространилась на всей территории Российской Федерации», – рассказала Голодец.

В первый день ПМЭФ уже подписаны десятки соглашений, здесь планируют заключить более 400 контрактов на миллиарды рублей. Это первая масштабная встреча бизнесменов за полтора года. Одной из главных тем ПМЭФ-2021 является восстановлению мировой экономики после эпидемии коронавируса.

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