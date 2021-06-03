Управление ракетными ударами: в ВВО провели тренировку расчеты «Искандер-М»

Первую практическую тренировку по управлению ракетными ударами в рамках стартовавшего летнего периода обучения 2021 года провел личный состав ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае.

В ходе тренировки оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» скрытно выдвинулись из пункта постоянной дислокации в назначенный позиционный район, преодолевая при этом участки условного радиационного и химического заражения местности. Также на марше ракетчики отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп.

По прибытии в район расчеты комплексов успешно осуществили перегрузку ракет, оборудовали стартовые позиции, а также произвели одиночные и групповые учебные (электронные) пуски. В свою очередь командирами подразделений и офицерами штаба отрабатывалось скрытое управление подразделениями из подвижных командных пунктов. Условными целями для пусковых установок стали мишени, имитирующие зенитно-ракетные комплексы постоянного базирования, командные пункты и заглубленные объекты условного противника.

В ходе тренировки особое внимание командованием соединения уделялось повышению слаженности и профессиональных навыков личного состава при перемещении и маскировке ракетной техники.