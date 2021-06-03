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Музей на плаву: сторожевой корабль «Сметливый» превратился в достопримечательность Севастополя

Виктория Косогляденко
05:28 03.06.2021
Главный экспонат морского кластера парка «Патриот» в Севастополе осмотрел заместитель министра обороны Андрей Картаполов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сторожевой корабль «Сметливый» стал музеем. Теперь, приезжая в Севастополь можно подняться на борт этого легендарного фрегата. Этот корабль - рекордсмен Вооруженных сил. Он вошел в книгу достижений флота за двукратное превышение проектного срока службы. Полвека в составе ВМФ. И до последнего он исправно выходил в море для выполнения боевых задач.

А теперь перед ним стоят задачи мирные и образовательные. Это музей у причала. Единственный в своем роде на Черноморском флоте, главный экспонат морского кластера парка «Патриот» в Севастополе. Осмотрел корабль и заместитель министра обороны Андрей Картаполов. В кают-компании он пролистал альбом с фотографиями морских походов.

Со стороны его и сейчас не отличишь от действующих кораблей. Сам «Сметливый» - и есть отличительная особенность флотского кластера военно-патриотического музея. Корабли в экспозиции это всегда большая редкость. Но только не для Севастополя.

«Смотрели сторожевой корабль "Сметливый" и все, что с ним связано. Это как раз присуще Севастополю, как приморскому городу, как городу-порту, военно-морской базе со всеми вытекающими. Море есть море и корабль есть корабль», - сказал замминистра обороны Андрей Картаполов.

Позади у «Сметливого» 12 боевых служб, все это дальние морские походы. Последний был самым коротким - после ремонта к месту швартовки. Еще перед постановкой к причалу с корабля сняли все винты и рулевые механизмы. Он остался неуправляемым. В таком виде его тянули через всю бухту. Буксиры выводили из дока и помогали пришвартоваться на месте последней стоянки.

Теперь «Сметливый» ежедневно посещают сотни туристов. На палубе и на мостике - до сих пор есть, что посмотреть. Большой корабль, ударный проект. Теперь он без вооружения на борту. Зато в  отсеках все те же приборы, только они уже в качестве экспонатов. В разработке находится проект такого же морского кластера парка «Патриот» в Керчи. Экспонатами также станут корабли Черноморского флота.

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