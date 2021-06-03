Сухо и солнечно: москвичам рассказали о погоде на выходных

В Москве и Подмосковье до конца недели сохранится сухая солнечная погода. Об этом сообщают «Метеоновости».

Согласно прогнозам синоптиков, в течение седмицы воздух будет прогреваться и к выходным, 5 и 6 июня, температурные значения вернутся к показателям климатической нормы.

В четверг, 3 июня, в столичном регионе ожидается ясная погода, столбики термометров будут показывать от +17 до +22 градусов. В пятницу, 4 июня, температура поднимется, но ненамного - на один-полтора градуса.

В ночь на субботу, 5 июня, в Москве будет довольно прохладно - от плюс семи до плюс двенадцати градусов. Но в дневные часы воздух прогреется до +22…+27. На следующий день - 6 июня - метеорологи обещают в столице облачную погоду с небольшими осадками.