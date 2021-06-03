«Тропа разведчика»: бойцы Кантемировской дивизии испытали боевой дух на спецполосе препятствий

Моральную устойчивость и физическую форму разведчиков проверили на специальной полосе препятствий в Подмосковье. Военнослужащие легендарной Кантемировской танковой дивизии преодолели более 30 преград, включая забор, каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки и дымовые завесы.

Испытание «Тропа разведчика» стартовало в рамках полевого выхода, который прошел с началом летнего периода обучения. Военнослужащие отработали действия в составах групп по 10 человек, в парах и в индивидуальном порядке.

Для создания полного погружения в боевые действия военные использовали специальные взрывные заряды и выстрелы, которые сопровождали их всю тренировку. Это необходимо, чтобы проверить моральную и психологическую устойчивость бойцов и их способность оценивать обстановку в экстремальных ситуациях.