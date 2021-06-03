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Подняли из руин: в Алеппо восстановили важнейшую фармацевтическую фабрику

Виталий Акиньшин
05:00 03.06.2021
Фармацевтическая компания «Ибн Аль Хайтам» заново построила одно из своих производств в юго-западном пригороде Алеппо, разрушенное во время боевых действий.
Подняли из руин: в Алеппо восстановили важнейшую фармацевтическую фабрику
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В пригороде сирийского города Алеппо восстановили и запустили в работу фармацевтическую фабрику, которую уничтожили во время войны. Сегодня предприятие производит для поставок по всей Сирии различные лекарственные и антибактериальные препараты, витамины, пищевые добавки и многое другое.

Пять лет назад на месте фабрики были развалины. Но сегодня управляющий Фирас Насер с гордостью показывает то, что восстанавливали с нуля.

«Все уровни производства у нас разделены. Все помещения обрабатываются ультрафиолетом от инфекций и по регламенту проводится уборка. Двери герметичны», - объяснил он «Звезде».

Фармацевтическая компания «Ибн Аль Хайтам» заново построила одно из своих производств в юго-западном пригороде Алеппо. Там, где раньше взрывались снаряды, сейчас  работает 200 человек, а само производство сертифицировано по стандартам ИСО. Оно может отправлять продукцию за рубеж.

Компания, названная по имени основателя, была создана еще в 1994 году. С той поры в ее истории было много успехов и одна большая неудача - когда предприятие достигло наибольшего развития, началась война, и фабрика в Алеппо была уничтожена на корню. Восстанавливали ее два последних года и теперь она работает в несколько смен.

Глазные капли и суспензии, витамины и таблетки для улучшения пищеварения - все это выпускают здесь. Свою  работу сирийские фармацевты начинали  вместе с двумя крупными итальянскими компаниями. Со временем фабрика «Аль Хайтам» стала  почти полностью самостоятельной. Многие сотрудники - вчерашние беженцы - сюда привлекают выпускников местных университетов. Профессия фармацевта в Сирии по прежнему одна из самых популярных.

«Я закончила университет в городе Алеппо и поступила на работу сюда. Три месяца я уже здесь. Очень хорошо, что эта фабрика восстановилась, всю войну я жила в Сирии и думала, конца ей не будет. Было очень трудно жить, но сейчас лучше», - говорит сотрудница лаборатории Халима Гашим.

В своей семье Халима единственная, кто связан с химическими производствами. Впереди у нее - карьерный рост, а у фабрики - покорение новых вершин в фармацевтическом бизнесе. Таблетки и гели, производимые здесь, уже сейчас можно найти в любом уголке Сирии. Для их распространения создана специальная дистрибьюторская сеть, с которой сотрудничают 5000 аптек. Заключены экспортные соглашения, которые предусматривают поставку таблеток в Армению, Ирак, Иорданию, Нигерию, Пакистан, Судан и Йемен. В стадии запуска находится особое подразделение компании, которое будет делать препараты из лекарственных трав.

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