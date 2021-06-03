Более 10 тысяч военнослужащих ВВО и членов семей вакцинировались от COVID-19 в Бурятии

В Республике Бурятия более 10 тысяч военнослужащих, членов их семей, гражданские сотрудники воинских частей Восточного военного округа (ВВО) сделали прививку от COVID-19.

В ближайшее время в регион спецбортом доставят более двух тысяч доз нового отечественного препарата «Спутник-V» для вакцинации военнослужащих.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ВВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединения округа.

Постановка прививок проводится на основании письменного согласия вакцинируемых. Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр у терапевта и сдают тест на антитела. После введения препарата в течение получаса все пациенты находятся под контролем врачей.

В вакцинации участвуют люди, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют антител к коронавирусной инфекции.