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Глава Россотрудничества рассказал о реформировании организации

Ян Брацкий
02:44 03.06.2021
В первую очередь упор сделан на появление функциональных управлений культуры, образования и науки, гуманитарных проектов и программ и содействие международному развитию.
Глава Россотрудничества рассказал о реформировании организации
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков рассказал об изменениях, которые произошли в процессе реформирования структуры Федерального агентства. С его слов, процесс реформирования организации, большинство сотрудников которой являются госслужащими, требует много времени.

«Ну первым делом, например, мы сделали реорганизацию внутреннюю, чтобы у нас появились функциональные управления культуры, образования и науки, гуманитарных проектов и программ и содействие международному развитию и так далее. Имею в виду, что есть бэк-офис, который занимается юридическими вопросами, правовыми, финансовыми и так далее, а есть функциональное управление», - рассказал Примаков в беседе с «Известиями» на полях ПМЭФ.

Сегодня в Россотрудничестве успешно противостоят возможной коррупции и отказались от практики набора студентов по квотам, отметил глава агентства. Он также добавил, что организация предпринимает усилия по обновлению имиджа России на международной арене.

Примаков отметил необходимость прививать заграничной аудитории любовь к национальной культуре и неподдельный интерес к нашей стране. Сегодня в системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.

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