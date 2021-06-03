В стране и мире Коронавирус Чили планирует приобрести российскую вакцину от COVID-19 Ян Брацкий Перспективы поставок вакцины замминистра иностранных дел Чили Родриго Яньес обсудит с представителями Российского фонда прямых инвестиций. © Фото: Gregor Macak Martin, CTK, Globallookpress Читайте нас на: Власти Чили намерены приобрести партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В настоящий момент переговоры о поставках лекарственного препарата находятся в продвинутой фазе, сообщил замглавы МИД страны Родриго Яньес. «С самого начала мы рассматривали "Спутник V" как альтернативу, ожидаем, что он станет частью портфеля вакцин Чили в какой-то момент», - заявил дипломат на полях ПМЭФ. Кроме того, перспективы поставок российского препарата официальному Сантьяго Родриго Яньес обсудит с представителями Российского фонда прямых инвестиций. Встреча запланирована на ближайшее время. «Спутник V» - первая в мире вакцина от коронавируса. Лекарство произведено в России учеными из Научного центра имени Гамалеи при участии Минобороны РФ. В ходе испытаний лекарственный препарат продемонстрировал высокую эффективность и безопасность. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика