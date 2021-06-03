Исторические наследие: на фотоконкурс «Маяки России» РГО и Минобороны поступило более двухсот снимков

Более двухсот шестидесяти снимков поступило на первый этап открытого Всероссийского фотоконкурса «Маяки России». Проект Минобороны и Русского географического общества получил новый импульс, заявил замминистра обороны Николай Панков на совместном заседании.

Под эгидой военных и РГО с начала года проведены восхождение на Эльбрус в память о красноармейцах, защищавших Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны, исследования на архипелаге Земля Франца-Иосифа, экспедиция «Трансполярная магистраль». В апреле подписано соглашение о сотрудничестве, но совместная работа ведется уже не первый год.

«Важными направлениями сотрудничества Минобороны РФ и РГО являются формирование, поддержка и направление общественной инициативы населения, в том числе личного состава Вооруженных сил на всестороннее исследование географической, этнокультурной и исторической самобытности России для более полного, глубокого понимания ее роли и места в современном мире, стимулирование и организация активного участия военнослужащих в природоохранной деятельности, формирования ответственного отношения к окружающей среде», - рассказал Панков.

На заседании также состоялась церемония награждения военнослужащих, которые отличились в ходе выполнения совместных мероприятий Минобороны и Русского географического общества.