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Исторические наследие: на фотоконкурс «Маяки России» РГО и Минобороны поступило более двухсот снимков

Анна Касаткина
22:20 03.06.2021
По словам замминистра обороны Николая Панкова, в этом году проект получил новый импульс.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более двухсот шестидесяти снимков поступило на первый этап открытого Всероссийского фотоконкурса «Маяки России». Проект Минобороны и Русского географического общества получил новый импульс, заявил замминистра обороны Николай Панков на совместном заседании.

Под эгидой военных и РГО с начала года проведены восхождение на Эльбрус в память о красноармейцах, защищавших Северный Кавказ в годы Великой Отечественной войны, исследования на архипелаге Земля Франца-Иосифа, экспедиция «Трансполярная магистраль». В апреле подписано соглашение о сотрудничестве, но совместная работа ведется уже не первый год.

«Важными направлениями сотрудничества Минобороны РФ и РГО являются формирование, поддержка и направление общественной инициативы населения, в том числе личного состава Вооруженных сил на всестороннее исследование географической, этнокультурной и исторической самобытности России для более полного, глубокого понимания ее роли и места в современном мире, стимулирование и организация активного участия военнослужащих в природоохранной деятельности, формирования ответственного отношения к окружающей среде», - рассказал Панков.

На заседании также состоялась церемония награждения военнослужащих, которые отличились в ходе выполнения совместных мероприятий Минобороны и Русского географического общества.

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