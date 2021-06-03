Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем
Президент России поговорил с лидером Кубинской революции по телефону.
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Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с 90-летним юбилеем лидера Кубинской революции Рауля Кастро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава Российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», - говорится в сообщении.
Уточняется также, что Путин и Кастро подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей.
Ранее российский лидер также направил Кастро телеграмму, в которой пожелал юбиляру здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благополучия.