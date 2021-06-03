В стране и мире Путин поздравил Рауля Кастро с 90-летним юбилеем Анна Касаткина Президент России поговорил с лидером Кубинской революции по телефону. © Фото: Xinhua globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин по телефону поздравил с 90-летним юбилеем лидера Кубинской революции Рауля Кастро. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Высказав самые добрые пожелания по этому случаю, глава Российского государства особо отметил личный вклад Рауля Кастро в развитие российско-кубинских отношений, его высокий авторитет в нашей стране», - говорится в сообщении. Уточняется также, что Путин и Кастро подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление тесных и дружественных двусторонних связей. Ранее российский лидер также направил Кастро телеграмму, в которой пожелал юбиляру здоровья, долголетия, бодрости духа, счастья и благополучия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика