Найти и уничтожить: Су-34 и Су-24МР отработали учебную атаку «вражеского» аэродрома под Курганом

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили аэродром условного противника в Курганской области. Истребители выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность».

В ходе учения самолеты-разведчики Су-24МР обнаружили район размещения полевого аэродрома «противника» и передали координаты на пункт управления. Истребители-бомбардировщики Су-34 подавили действие средств противовоздушной обороны с помощью радиоэлектронного комплекса «Хибины» и нанесли одиночные авиационные удары по наземным целям.

Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов условного противника Су-34 выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность», действуя с различных направлений и высот.

В учении задействовали около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, а также более 200 человек летного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области.